Roma Femminile, Feiersinger: obiettivo campionato e Champions

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Ultimi giorni di ritiro in Umbria per la Roma femminile. Ieri le giallorosse, per il secondo giorno consecutivo, si sono allenate a porte aperte con un nutrito gruppo di tifosi al seguito. A metà settembre ripartirà il campionato e il countdown è quindi cominciato. Anche il mister e le ragazze stanno entrando nel vivo del lavoro: ampio spazio alla tattica con una partitella a campo ridotto durata per buona parte dell'allenamento. A fine seduta tiri liberi per le calciatrici prima dell'incontro con i tifosi.

Al termine dell'allenamento a "Il Tempo" il nuovo acquisto Laura Feiersinger si è presentata. La centrocampista classe ‘93 arriva dopo cinque stagioni passate all’Eintracht Francoforte: "Per me sono sicuramente un’esperienza, una squadra, un campionato, un Paese e uno stile di gioco nuovi. Sono qui da qualche settimana e devo dire che il livello è davvero alto, mi piace tanto il tipo di gioco che fa la squadra, sono molto felice". La Roma, dopo la memorabile stagione dello scorso anno vuole ripetere gli ottimi risultati e la società, con il mercato attento e mirato, ha voluto confermare la crescita del club.

L'austriaca, cresciuta con il mito di Beckham, si è detta pronta per le ambizioni della società e non nasconde l'emozione e la voglia di giocare in Champions: "Mi sto trovando molto bene, sono tutti gentili e poi tanti parlano inglese e questo è importante, soprattutto all’inizio. Mi sento pronta, ho atteso tanto prima di giocare di nuovo la Champions League". Feiersinger, che ha firmato un contratto che la legherà alle giallorosse fino al 30 giugno 2025, lavora quindi per essere protagonista. Intanto oggi andrà in scena la penultima seduta di allenamento del ritiro di Cascia: domani, dopo il lavoro mattutino ed il pranzo, la squadra farà ritorno a Roma.