Roma e Romelu, l'amore è già scattato a prima vista

Ad accompagnare Romelu Lukaku sull'aereo del presidente giallorosso non c'era nessun familiare, ma Roma è pronta a diventare la sua grande famiglia. Non c'erano i figli Romeo e Jordan e non c'era neanche la fidanzata, la rapper Megan Thee Stallion, con i due che hanno fatto la loro prima uscita ufficiale al matrimonio di Lautaro Martinez. Romelu è legatissimo al fratello Jordan e alla mamma Adolphine, che vive a Bruxelles.

Per questo perse la testa quando Ibrahimovic in un derby gli disse di tornare a fare i riti voodoo con lei, riprendendo una frase del proprietario dell'Everton. Lo scorso anno poi Lukaku è stato al centro di una battaglia dopo i cori razzisti ricevuti allo Juventus Stadium in seguito alla sua classica esultanza che fu punita con l'espulsione. I tifosi della Roma sperano di vederlo esultare presto, anche se venerdì l'ipotesi credibile è che vada in panchina.

(corsera)