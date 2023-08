Roma, Dybala non si allena. Contro il Milan fiducia a Belotti

Per vedere Dybala in campo contro il Milan serve un mezzo miracolo. L’argentino non si è allenato con la squadra neanche nella giornata di ieri e sia il calciatore sia la società non vogliono correre il rischio di un lungo stop. Proprio per questo motivo la ‘Joya’ quasi sicuramente non risponderà alla chiamata dell’Argentina per i prossimi impegni contro Ecuador e Bolivia.

L’appuntamento è per il 17 settembre contro l’Empoli, gara in cui presumibilmente giocherà per la prima volta dall’inizio insieme a Lukaku. Contro il Milan, quindi, Mourinho potrà contare solamente su Belotti ed El Shaarawy, con Solbakken in uscita (piace all’Olympiacos).

A centrocampo il tecnico dovrà trovare il giusto equilibrio tra Cristante, uno tra Aouar e Pellegrini e uno tra Paredes e Bove. Dubbi anche sugli esterni: Celik sembra sparito dai radar, mentre le prestazioni non brillanti di Kristensen hanno fatto risalire le quotazioni di Karsdorp, anche lui in uscita.

(corsera)