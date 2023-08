Roma doppia strada. È braccio di ferro su Marcos Leonardo, Sanches in arrivo

Le trattative che la Roma sta portando avanti per Marcos Leonardo e Renato Sanches si stanno sviluppando diversamente, ma entrambe si decideranno nel fine settimana. In Brasile tanti tifosi non sono affatto contenti che l'attaccante del Santos venga ceduto, anche se la trattativa è rallentata soprattutto per la modalità dei pagamenti. La Roma ne vorrebbe spendere 15 (base fissa più bonus) aggiungendo una percentuale sulla rivendita, cominciando a pagare dal 2024 per poter prendere anche il secondo attaccante.

A tal proposito resta in piedi l'ipotesi dell'usato sicuro, da Marko Arnautovic del Bologna allo svincolato Alexis Sanchez, tutto questo sperando nella resurrezione di Belotti. Non è un mistero che il preferito di Mourinho sarebbe Alvaro Morata, ma l'operazione resta difficile. Così come Nzola, su cui si è inserito il West Ham. Tornando al mercato sudamericano piace anche Alejo Veliz del Rosario, attaccante di 19 anni, mentre a centrocampo Renato Sanches aspetta solo di preparare la valigia per Roma in prestito con diritto di riscatto.

(gasport)