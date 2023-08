Roma, Belotti in bilico: se arriva l’offerta può partire

L’unico centravanti non basta e nemmeno convince più: per questo Andrea Belotti rischia di lasciare la Roma dopo appena un anno. L’ipotesi ha preso piede durante il ritiro in Portogallo, quando Mourinho si è reso conto di non poterne sfruttare al massimo le caratteristiche. [...] Di sicuro Belotti non si aspettava questa situazione. L’anno scorso, per aspettare la Roma fino alla fine di agosto, aveva rinunciato a diverse proposte allettanti, dal Monaco alla Fiorentina. Scelta che gli era costata almeno un mese e mezzo di ritardo nella condizione atletica rispetto ai compagni. Mourinho lo aveva stimolato e rassicurato chiedendogli i gol che mancavano al repertorio di Abraham, quelli nelle mischie e nei finali arroventati. [...] Da un centravanti che nel bagaglio portava una dote da 106 reti in Serie A tutti a Trigoria si sarebbero aspettati di più. Per assurdo, sfiorando il gol della vittoria nella finale di Budapest, Belotti avrebbe potuto cancellare un anno di disagi. Ma la ruota della fortuna per lui non ha girato. Vai a capire perché.

(corsport)