Roma: Arnautovic è dura, Marcos si può. Ma ora Mou scalpita

E allora cominciamo proprio da qui, cioè dai dubbi che il difensore brasiliano aveva nell’accettare la proposta del Nottingham Forest, a cui ha fatto seguito anche quella dell’Al-Ahli. Ebbene, ieri sera sembra che Ibanez abbia sciolto le riserve, preferendo l’offerta del club arabo, più remunerativa sul fronte dell’ingaggio. Adesso la società araba sta trattando il cartellino con la Roma, che non chiede meno di trenta milioni, anche perché il 10 per cento della cifra dovrà essere versata all’Atalanta per via dell’accordo stabilito al momento dell’acquisto.

[...] Per Marcos Leonardo ieri è andata incontro alle esigenze del Santos (10 milioni di parte fissa e 8 di bonus, con modalità di pagamento meno dilazionate), ma la possibile cessione di Washington, altra punta, ora raffredda un po’ i brasiliani. Discorso diverso per Arnautovic, per cui non si intende spendere più di 4 milioni. Il Bologna spara alto, chiedendo una decina di milioni. A queste condizioni, l’affare è quasi impossibile che si faccia, come resta quasi impossibile chiudere per Alvaro Morata. [...] E allora non sorprende che Trigoria sia un crocevia di proposte da parte di agenti. Si va da Zapata a Mertens, passando per Alexis Sanchez. [...]