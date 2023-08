Rom, tante maglie e ingaggi super. Ma ora s'accontenta

Roma per Romelu Lukaku deve essere sinonimo di rilancio. A guardare le cifre di costo del trasferimento e ingaggi della sua carriera, verrebbe da pensare che il belga sia nella fase calante della sua vita sportiva: erano 6 anni che non veniva pagato così poco, si è ridotto l'ingaggio a 7,5 milioni. Sbarcato in Premier nel 2011, il Chelsea lo pagò 12 milioni più bonus all'Anderlecht e a lui 3,5 per 5 anni. I prestiti a West Bromwich ed Everton, che nel 2014 lo paga 26 milioni di euro, dandone 4,1 a lui. Nel 2017 il grande salto: il Manchester United lo paga 85 milioni di euro e il suo ingaggio arriva a 9,4 milioni. Poi va all'Inter per la prima volta, per 65 milioni di euro più bonus, con ingaggio a 8,5. Nel 2021 il Chelsea lo ricompra per 115 milioni di euro, alzando il suo ingaggio a 11 milioni. A Londra sbotta dopo pochi mesi e torna in prestito all'Inter, con ingaggio abbassato a 8,6. Il Chelsea cerca di venderlo, ma l'unica disposta a comprarlo era l'Al Hilal, ma Rom non voleva andare in Arabia. Ora l'arrivo in prestito nella Capitale, con clausola rescissoria a 43 milioni di euro. Una ripartenza per Lukaku, che dovrà dimostrare con i gol che può essere ancora un top player nel calcio europeo.

(Gasport)