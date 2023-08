Risorge Belotti, ma la Roma non decolla

La Roma ritrova le reti di Belotti, ma stecca contro la Salernitana. Un mercato vissuto alla caccia del bomber da presentare alla prima giornata, ma per battere i granata serviva altro. Mourinho non ha Dybala, non ha Pellegrini e non ha ancora al top grandi calciatori come Renato Sanches e Paredes, che comunque hanno regalato un impulso positivo. Non ancora visto il meglio di Aouar né di Kristensen, spaesato e fuori contesto. Belotti festeggia una giornata con due gol dei suoi, da bomber vero, finendo con i crampi ma con un sorriso grande così.

Si sveglia Belotti e balla la difesa: troppo spazio concesso a Candreva che una volta ridicolizza Smalling e una Cristante, uno dei migliori fino a quel momento. Di costruzione dal basse se n'è vista poca, Belotti in avanti era troppo isolato e Mourinho nella ripresa rivoluziona la squadra: fuori Smalling, Bove, Kristensen e Spinazzola e dentro Paredes, Sanches, Zalewski e Karsdorp. Il portoghese con un paio d'imbucate avvicina la Roma al gol, l'argentino batte l'angolo per il 2-2 di Belotti. Ci vorrà tempo per vedere una Roma più convincente.

(Il Messaggero)