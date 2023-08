"Ripartiamo dai tifosi": aumentato il prezzo dei biglietti

Gli arabi ci hanno risparmiati: alla serie A hanno sottratto i soli Brozovic, Milinkovic-Savic e Ibañez (...) Il nostro mercato estivo è stato deludente, ha premiato esclusivamente il coraggio e il senso di responsabilità di tre club: Napoli, Fiorentina e Milan. Anche l’Atalanta si è mossa benone, specie in uscita. La Juve ha fatto poco, la Roma pochissimo, l’Inter ha dovuto rispettare i soliti obblighi finanziari (...).

La Roma merita un discorso a parte: Mourinho ha un solo centravanti di ruolo, Belotti, nessun gol nell’ultimo campionato, ma tanto sacrificio tattico. Sfumati Scamacca, Veliz, Arnautovic, Marcos Leonardo e Zapata, Tiago Pinto si spende per Abel Ruiz (…) e Ekitike. Ma non molla. Mou è condannato ad altri miracoli. (...) Non sarà un campionato da urlo, ma abbiamo il dovere di amarlo più dei precedenti proprio perché chi lo gestisce ha perso la voglia di investire e proteggere il prodotto. La Lega non ha ancora trovato i 900 e passa milioni dei diritti tv necessari a pagare gli stipendi dei giocatori (...).

Allontanato lo spettro della Superlega, adesso abbiamo a che fare con un nemico più pericoloso e arrogante, l’Arabia, il mondo al contrario (...) Se i nostri presidenti non si svegliano, tra un paio di anni si ritroveranno senz’altro col culo per terra. “Ripartiamo dai tifosi”, promisero uscendo dal covid. In effetti proprio da loro sono ripartiti, aumentando il prezzo dei biglietti in modo vergognoso.

(corsport - I. Zazzaroni)