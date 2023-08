Rilancio Marcos Leonardo

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Ennesimo rilancio per Marcos Leonardo. Continua il pressing della Roma per il centravanti brasiliano, individuato come l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco a disposizione di José Mourinho, al momento con il solo Belotti a disposizione. Nella giornata di ieri, infatti, il club capitolino ha migliorato ulteriormente l'offerta al Santos, aumentando la parte fissa a 12 milioni rispetto ai precedenti 11 e abbassando di un milione i premi derivanti dai bonus di squadra individuale, che passano così da 7 a 6. Sul calciatore, inoltre, i paulisti manterranno comunque un 10% sulla futura rivendita. La distanza tra i brasiliani e i giallorossi è minima, con i due club che hanno ridotto le divergenze riguardanti le modalità di pagamento, a conferma della possibile buona riuscita della trattativa, con una risposta definitiva che potrebbe arrivare già in nottata. La Roma, nel frattempo, ha già blindato il giocatore - che ha iniziato anche a seguire su Instagram il profilo della sua possibile futura nuova squadra - garantendogli un contratto pluriennale da 1,4 milioni a stagione.

Continua inoltre la ricerca di Tiago Pinto anche per il secondo attaccante, d'esperienza e che conosca la Serie A, da affiancare proprio al giovane talento brasiliano: oltre ad Ar-nautovic, profilo che continua a piacere a Trigoria - in questi giorni si sta valutando la fattibilità dell'operazione, con il 34enne austriaco che è considerato un punto fermo del Bologna di Thiago Motta - si è sondato anche il nome di Luis Muriel. Il colombiano - che ha attirato interesse anche da alcuni club sauditi - è ormai fuori dal progetto dell'Atalanta, ed è stato proposto nei giorni scorsi alla Roma, così come il suo compagno di reparto Zapata. La Dea vorrebbe monetizzare sul cartellino - la richiesta sarebbe vicina ai 5 milioni di euro - nonostante la scadenza di contratto fissata a giugno

2024. La liquidità per chiudere i due attaccanti arriverà da Roger Ibanez. Nella giornata di ieri Mourinho ha anticipato l'ufficialità della sua cessione all'Al Ahli con una foto su In-

stagram. «Sii felice e Goditi l'Arabia Saudita» il messaggio dello Special One al centrale brasiliano che andrà a guadagnare 9 milioni a stagione, mentre nelle casse della Roma andranno 28.5 milioni di parte fissa e 3 di bonus e il 20% sulla futura rivendita.

A centrocampo continua a fare rumore la situazione legata a Matic. Il calciatore ha ricevuto un'offerta per un contratto biennale dal Rennes, che tuttavia non vorrebbe pagare il cartellino alla Roma. I giallorossi considerano il calciatore incedibile, anche visto l'ulteriore anno di contratto che lega il serbo al club capitolino, che inoltre, in caso di cessione, non potrebbe usufruire del decreto crescita sul classe 1988, non essendo ancora maturati i due anni di permanenza in Italia.