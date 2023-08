Renato Sanches piace a Mou. Morata il sogno

Dopo gli innesti di Ndicka e Aouar, Llorente e Kristensen, la Roma ora ha messo il piede sul freno anche per l'assenza di offerte per Ibanez. Sfumato Sabitzer, l'obiettivo più vicino per il centrocampo è Renato Sanches del Psg, che non apre ancora al prestito secco. Tiago Pinto riproverà per un diritto di riscatto. Per l'attacco il sogno rimane Morata: l'Atletico chiede 20 milioni e la Roma per ora non va oltre per il prestito. Su Scamacca è piombata l'Inter. Le alternative in prestito cono Iheanacho e Daka.

(La Stampa)