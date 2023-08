Renato Sanches, è fatta. Matic-Roma: il confronto

Renato Sanches è ormai un fuori rosa al Psg e sicuramente verrà alla Roma: mancano alcuni dettagli ma tutti sono convinti che non ci saranno problemi, arriverà in prestito oneroso per un milione. Intanto Nemanja Matic è già a Roma e sembra ci viva bene, per questo tutti sono rimasti spiazzati dalla sua scelta di cambiare. Ieri il giocatore non si è allenato e si è fatto una passeggiata al Colosseo con la moglie. Nel frattempo Leandro Paredes tornerebbe a Roma di corsa, convinto di avere l'esperienza per riprendersi il centrocampo romanista.

La situazione Nemanja però è poco chiara. Ieri dalla Serbia arrivava la voce secondo cui Tiago Pinto avrebbe promesso a Matic di lasciarlo andare in caso di offerta pluriennale. Intanto però il Rennes non ha fatto offerte ufficiali e il giocatore ha avuto un confronto a Trigoria con la dirigenza per uscire da questa situazione. Pinto eventualmente vorrebbe monetizzare per finanziare l'arrivo di Paredes. In difesa dopo l'addio di Ibanez la Roma cerca un sostituto: piacciono Demiral dell'Atalanta e Solet del Salisburgo.

(corsport)