Ranieri: "Sono un professionista, ma il bambino che è in me non può tradire la fede giallorossa"

FAMIGLIA CRISTIANA - Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha rilasciato un'intervista a pochi giorni dal via del campionato. Il tecnico ha parlato anche della Roma e della sua fede giallorossa. Le sue parole:

(...)

Chi si gioca davvero lo scudetto?

«Le solite. Il Napoli, squadra da batte-re, anche se non sarà facile rivincere. Il Milan e l'inter. La Roma che vorrà entrare in Champions. La Juventus che, esclusa dalle Coppe (dall'Uefa per aver violato il regolamento finanziario, ndr) darà tutto in Campionato. Nel gruppo c'è anche la Lazio e, tra le sorprese, indicherei l'Atalanta»

Toglie Totti e De Rossi e vince il derby di Roma, mette Pavoletti nel finale e va in A col Cagliari. Si tratta di estro o calcolo?

«Calcolo. Vado dove la partita mi suggerisce».

Nel 2010 al 57' dell'ultima giornata era campione d'Italia con la Roma. Poi ha vinto l'Inter. Cl pensa ancora?

«No, come non penso al Leicester: guardo sempre a domani»

(...)

Dove si sente a casa?

«Dove alleno mi sento sempre a casa. A Cagliari, al popolo sardo mi sento affine per mentalità: sono discreto, non mi apro con tutti. In Calabria, per mia moglie (con cui è sposato da 47 anni ndr.). A Roma, la mia città. E a Londra, abbiamo una casa li».

(...)

Professa sempre fede romanista?

«Sono un professionista serio, mentre alleno una squadra, la mia fede è quella. Ma il bambino che è in me non può tradire quello che è sempre stato.»

(...)