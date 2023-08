Quasi fatta per Faticanti al Lecce

Il talento azzurrino della Roma Giacomo Faticanti è vicinissimo al Lecce. leri tra Pantaleo Corvino e Tiago Pinto c'è stata un' accelerata nella trattativa e per oggi i salentini attendono il semaforo verde da Trigoria per consegnare a D'Aversa a titolo definitivo il centrocampista di grande talento capitàno dell'Italia under 19 campione d'Europa, nonché vice-capitano ella nazionale under 20 vice-campione del mondo. I due club stanno valutando l'entità della percentuale sulla futura rivendita. […] Tra Lecce e Roma sono intercorsi dei contatti anche per l'attaccante Joel Voelkerling Persson, che è destinato al Vitesse, club di prima divisione olandese. Il ventenne svedese, era giunto la scorsa estate in Salento dalla Roma, che si era riservata il 50 per cento sulla futura vendita.

(gasport)