Problema esterni? Difesa a quattro

[...] Mentre in centrocampo adesso abbondano le alternative di alto livello (tenere fuori tre dei sei centrocampisti a disposizione rappresenterà un lusso che potrà creare più rimpianti che piaceri), soprattutto valutando il parco degli esterni chiamati ad appoggiare le manovre d’attacco: in molti ritengono che il più affidabile dei cinque esterni a disposizioni di Mourinho resti Rick Karsdorp, l'olandese che invece la società sembra risolutamente intenzionata a cedere entro il 1 settembre non essendo ancora del tutto superate le scorie della lunga querelle della scorsa stagione, prima tra giocatore e allenatore e poi anche con il club. A destra gli altri due sono Kristensen e Celik, uno appena arrivato eppure apparso imballato e intimorito a un livello tale da non far sembrare il problema solo una questione d’ambientamento, l'altro non tenuto in considerazione da Mourinho tanto che nel momento di emergenza è entrato proprio l'olandese. Dall'altra parte Spinazzola vaga da tempo alla ricerca di se stesso, e l'alternativa è Zalewski, giocatore di grande qualità che non eccelle però in nessuna delle due fasi e questo, per una squadra che punta ai vertici, è comunque un problema. Ci si chiede allora se non sarebbe più opportuno limitare in qualche modo il raggio d'azione dei giocatori chiamati a giocare sulle fasce raddoppiandone il numero con un sistema di gioco che preveda anche esterni offensivi, tipo 433 o 4231. Questa scelta potrebbe consentire all’allenatore di aumentare gli slot per i giocatori di qualità (Aouar e Pellegrini possono giocare anche a trequarti o esterni d'attacco) e avere anche un ricambio in più tra i centrali difensivi visto che gli affidabili al momento sono tre (Smalling, Mancini e Llorente) mentre Ndicka deve ancora lavorare e Kumbulla sarà disponibile solo nel 2024. [...] Certo, si tratta di cambiare sistema di gioco dopo più di un mese di lavoro specifico sull'altro, il 352, e questo potrebbe essere un problema. Ma di fronte alla vastità dei nove mesi di stagione davanti alla fine quello potrebbe diventare un dettaglio trascurabile. Chissà che Mourinho non ci stia già pensando…

(Il Romanista - D. Lo Monaco)

