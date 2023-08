Prezzi su e acquisti giù: la brutta estate dei tifosi

Ieri sono stati venduti diecimila biglietti per Roma-Milan, l'ennesima dimostrazione dell'amore dei romanisti per la Roma e Mourinho che va oltre l'aumento dei prezzi per la nuova stagione (25% in più a biglietto). Quando le cose vanno bene anche un piccolo aumento viene ben digerito e considerato utile per rafforzare la squadra. Dopo Budapest però i romanisti si sono ritrovati una società silenziosa, che solo ieri si è fatta sentire per annunciare la partnership con la Ryder Cup.

La campagna acquisti però fa rumore: sono arrivati Aouar, N'Dicka, Kristensen e Llorente e tra i big è partito solo Ibanez. Non c'è ancora il sostituto di Abraham, i dubbi di Matic non aiutano così come l'annullamento della tournée a Singapore e Corea. La Roma è tra le uniche cinque squadre nei top 5 campionati europei a non aver speso un euro, ma nonostante ciò la sensazione è che per Roma-Salernitana l'amore sarà quello di sempre.

