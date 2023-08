Prezzi alti per il Milan: la protesta dei tifosi

La polemica corre sui social. Ieri pomeriggio la Roma ha aperto la vendita libera per la gara del 1° settembre contro il Milan, e i tifosi che hanno fatto la fila per aggiudicarsi il prezioso tagliando – per l’esordio del 20 con la Salernitana l’Olimpico è già praticamente esaurito – hanno ricevuto una brutta sorpresa: i prezzi per i circa 20 mila posti a disposizione, considerando che 40 mila sono riservati agli abbonati, sono considerati troppo alti. [...] Rialzi che non hanno fatto piacere ai non abbonati, che hanno manifestato il loro malumore. [...] A Trigoria hanno accolto con sorpresa le proteste. Da tempo la proprietà va incontro alle esigenze dei tifosi con iniziative e offerte dedicate agli abbonati, con prezzi favorevoli soprattutto nei settori popolari.

(corsera)