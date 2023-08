Pressing su Arnautovic, ma il Bologna resiste

Che il Bologna facesse muro per Arnautovic era scontato, ma intanto ieri il calciatore non è stato convocato per l'amichevole contro l'AZ Alkmaar per un affaticamento muscolare. L'austriaco è il principale obiettivo per l'attacco della Roma, insieme a Marcos Leonardo. I giallorossi sono sicuro di convincere il Bologna, puntando soprattutto sulla volontà del calciatore, e vorrebbero chiudere l'affare a un prezzo inferiore rispetto ai 10 milioni di euro richiesti.

Intanto nelle ultime ore l'Aston Villa ha manifestato interesse per Ibanez. La Roma chiede almeno 30 milioni e sul centrale brasiliano ci sono anche Nottingham Forest e Al-Ahli.

(La Repubblica)