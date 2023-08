Poker alla Farense in Algarve: a segno Belotti e Pellegrini

Vittoria facile per la Roma nell'ultima amichevole in Portogallo, un 4-2 contro la Farense in una partita senza difficoltà. Mourinho ha gestito la rosa dando un buon minutaggio a tutti (ad eccezione di Solbakken), insistendo sul 3-5-2 con Belotti attaccante di riferimento. Il Gallo ha risposto con un gol (dopo l'autorete di Artur Jorge) e sfiorandone altri due.

A segno anche Pellegrini prima dell'autorete di Kristensen e un altro autogol di Goncalo Silva, con Maxuel che ha chiuso la partita sul 4-2. Dopo la partita la Roma è rientrata nella Capitale, domenica in Francia alle 19:30 altra amichevole contro il Tolosa. Il terreno di gioco è in fase di rifacimento, ma da Trigoria fanno sapere che il match non è al momento in dubbio.

(corsera)