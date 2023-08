Poco “amichevoli” e Mourinho si infuria. In gol Belotti e El Shaarawy

La prova generale è andata bene. Nell’ultima uscita prima dell’esordio in campionato, a Tirana, la Roma ha superato 2-1 il Partizani con gol di El Shaarawy e Belotti. (...) È stata partita vera, con interventi al limite del regolamento da parte della formazione albanese: atteggiamento che non è stato gradito da Mourinho, già preoccupato per la rosa ridotta, che ha chiesto conto alla panchina avversaria e per protesta (e per preservarlo) ha tolto dal campo Aouar lasciando la squadra in dieci nei minuti finali. Lo Special One è già in clima campionato.

(corsera)