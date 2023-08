Pinto non molla Zapata e Marcos. Ma monitora Abel Ruiz e Ekitiké

Una ricerca, quella dell’attaccante, che somiglia sempre di più al giorno della marmotta. Le giornate trascorrono, se non identiche, molto simili, aspettando lo slancio, l’acuto per chiudere due operazioni che Mourinho attende dal 4 giugno. Le difficoltà, però, sono sempre le stesse. Così è la formula d’acquisizione proposta o l’offerta a non convincere la controparte. È stato così per Morata, Scamacca, Arnautovic e rischia di diventarlo per Zapata e Marcos Leonardo. [...] Pinto, aspettando che i prezzi scendano, si sta guardando intorno. Per i profili giovani, ha fatto un sondaggio con il Braga per Abel Ruiz, centravanti della Spagna U21. Non certo un bomber ma un attaccante futuribile. Non è l’unico: piace Broja del Chelsea ma oltre a costare tanto (35 milioni) è reduce da una rottura del crociato. Tra l’altro i Blues dopo l’infortunio di Nkunku stanno pensando se trattenerlo o meno. Così non è da scartare Ekitiké del Psg, chiuso dal reintegro di Mbappé e l’acquisto di Ramos dal Benfica. Sull’attaccante esperto, oltre a Zapata, sono state chieste invece informazioni al Betis su Willian José. Un nome che non accende la fantasia ma che ha le caratteristiche che chiede José.

(Il Messaggero)