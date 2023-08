Pinto molla la presa: Marcos Leonardo arriva a gennaio

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Niente da fare. Marcos Leonardo e la Roma rinviano le nozze che prima della fine dell'anno non possono essere celebrate. Tiago Pinto, una volta compreso che non c'erano i margini per portare il classe 2003 già in estate da Mourinho. Il muro contro muro è durato settimane, e alla fine più che una questione economica il Santos è sembrato impuntarsi sulla questione di principio. L'offerta giallorossa non corrispondeva alla richiesta iniziale del club di San Paolo, ma i vari rilanci facevano intendere come il venirsi incontro delle parti fosse propedeutico a una chiusura dell'affare che invece è stato rinviato. L'interesse della Roma per l'attaccante resiste, e le parti resteranno in contatto per cercare di trovare l'intesa definitiva per chiudere l'accordo in vista dell'inverno. Le parti sono vicine, e stavolta la fiducia c'è per far sì che la telenovela si chiuda. Una situazione che certamente non rende felice la dirigenza della Roma e soprattutto Mourinho, ancora in attesa del centravanti protagonista della stagione che inizia ufficialmente oggi. Ora Pinto ha a disposizione poco più di 10 giorni per regalare al tecnico almeno un attaccante. Anche perché lo slittamento di Marcos Leonardo potrebbe suggerire un solo innesto in estate. Tutto da vedere nei pochi giorni che restano.