Pinto guarda al Sudarnerica

IL TEMPO (L. PES) - Tutto da rifare. Un mese di tempo prima della fine del calciomercato e meno diventi giorni al via della stagione. Tiago Pinto ora deve riprendere in mano contatti e liste di gradimento per portare a Roma un attaccante che possa sostituire l'infortunato Tammy Abraham. La strada che porterà Scamacca all'Inter sembra ormai spianata. Insufficiente la prima offerta nerazzurra (22 milioni) al West Ham, Marotta sta insistendo e anche l'attaccante azzurro si sta convincendo al trasferimento a Milano. L'ex Sasssuolo si era promesso alla Roma con entusiasmo, ma una volta compresa la difficoltà dei giallorossi e la conseguente impossibilità di torna-re nella Capitale, giocare la Champions con l'Inter sareb-be comunque un'avventura stimolante. Le prossime ore, in ogni caso, saranno decisive per arrivare all'intesa tra Inter e Hammers. Le alternative non mancano ma ora è il momento di accelerare sui profili messi nel mirino dal gm portoghese. Il sogno, soprattutto del tecnico, resta Alvaro Morata. Ma adoggi le condizioni imposte dall'Atletico Madrid restano inarrivabili per la Roma, che non ha investito circa 25 milioni per Scamacca e non potrebbe certo versarli nelle casse degli spagnoli. Se nelle prossime settimane i Colchoneros dovessero abbassare le richieste allora lo spagnolo potrebbe essere il colpo a sorpresa che accenderebbe l'entusiasmo dei tifosi. Il lavoro del dirigente giallorosso, però, nelle ultime ore si è concentrato sul Sudamerica. In ballo ci sono tre-quattro calciatori analizzati dallo scouting giallorosso: tutti profili giovani e che garantirebbero futuribilità. Il primo nome sulla lista è Marcos Leonardo. Attaccante che piace a Trigoria da tempo (i primi contatti già in autunno) e che in estate ha trattato anche la Lazio. Il mercato in entrata in Brasile chiude oggi e il Santos avrebbe difficoltà a sostituire il proprio centravanti. Venti milioni la richiesta iniziale dei brasiliani che già nella trattativa con Lotito si sarebbero accontentati di una quindicina di milioni. Dialoghi in corso con l'entourage del classe 2003 ma Pinto non

ha ancora affondato il colpo con il Santos. Accanto al giovane centravanti nella lista della Roma vanno inseriti i nomi di Beltran del River Plate e, soprattutto, Alejo Veliz del Rosario Central. Il quasi ventenne argentino in Italia è seguito da Milan e Torino e, ancora una volta, Fiorentina. Undici gol in ventitré presenze nell'ultimo campionato e un talento che ha attirato l'interesse di tanti addetti ai lavori. Sullo sfondo un profilo diametralmente opposto a quelli monitorati in giro per il mondo. Ovvero quello di Marko Arnautovic. Mourinho ha sempre apprezzato il centravanti del Bologna che lui stesso ha lanciato ai tempi dell'Inter quand'era giovanissimo e nelle ultime ore qualcosa si è mosso attorno alla punta austriaca. Il club rosso-blù, però, non vorrebbe privarsene ritenendolo un punto fermo della rosa a disposizione di Thiago Motta. Sono giorni caldi per scoprire le mosse decisive di Pinto per i colpi che contano di più: attaccante e centrocampista, ruolo nel quale il club ha individuato Renato Sanches come rinforzo e sta continuando a trattare col Psg.