Perché Romelu farà ancora la differenza

La domanda non è se Lukaku farà la differenza in serie A, ma quando. Non si è allenato ad alto livello per tutta estate e una macchina di quelle dimensioni potrebbe essere ingolfata. In più, Mourinho non è tipo da concedere rodaggio: dentro subito, alla faccia del rischio infortuni. Jose avrà fretta, i tifosi giallorossi concederanno tempo perché, a differenza dei colleghi dell'Inter, non l'hanno mai vissuta in prima persona. Sanno che il vero Lukaku arriva con le partite nelle gambe e che, quando arriva, si vede: lo scorso anno sono stati sufficienti tre mesi ad alto livello per issare l'Inter nelle prime quattro. […] La Roma sembra costruita per permettere a Romelu di correre in ampi spazi, la sua specialità. Ieri ha ammesso a dei tifosi in Belgio di essere "nervoso" perché «domani (oggi, ndr) vola a Roma per firmare»: forse più che nervoso è eccitato. Lo sono pure Mourinho e i tifosi giallorossi. Di solito questa è un'ottima premessa.

(Libero)