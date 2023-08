Pellegrini più forte della concorrenza

Per Lorenzo Pellegrini comincia la settima stagione da quando è tornato alla Roma, la terza da capitano. La inizierà in tribuna, a causa della squalifica rimediata contro lo Spezia, ma ha lavorato in estate per farsi trovare pronto. Vuole scrollarsi di dosso le inquietudini ed è convinto di poter essere determinante per la sua Roma. Viene da una stagione tormentata dagli infortuni, che lo hanno costretto a giocare la finale di Budapest con un'infiltrazione.

Ora è tutto superato, Lorenzo è carico e ha rifiutato una ricchissima offerta degli arabi. A centrocampo si è aggiunta qualità con Aouar, Paredes e Renato Sanches. Mourinho potrà quindi fare molte più rotazioni, anche se la coppia più accreditata sembra essere quella formata da Pellegrini e Aouar. Con un attacco ancora da decifrare, Mourinho deve cercare di avere più qualità possibile in mezzo al campo.

