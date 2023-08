Pellegrini in dubbio, spazio ad Aouar

Arriva il Milan e come al solito Mourinho fa la conta. Lo Special One tornerà in panchina dopo le due giornate di squalifica e accanto a lui dovrebbe esserci Pellegrini, il quale ha avuto un affaticamento all’adduttore e non si allena da due giorni. Difficile vederlo in campo dal 1’, motivo per cui dovrebbe partire titolare Aouar. Cristante è certo del posto, mentre Bove insidia Paredes. In attesa di Dybala (Mou non dovrebbe rischiarlo) e Lukaku, pronti Belotti ed El Shaarawy. La difesa sarà composta dal trio Smalling-Mancini-Llorente, mentre in porta è confermato Rui Patricio.

(Il Messaggero)