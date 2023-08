Pellegrini e Dybala pronti per Verona

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma torna ad allenarsi in vista di Verona. Dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria per la prima seduta settimanale. A guidare il gruppo c'erano Pellegrini e Dybala: entrambi torneranno a disposizione di Mourinho - che invece sarà ancora squalificato, con Rapetti che prenderà il suo posto - per la trasferta in Veneto dopo aver scontato il turno di squalifica. Continuano inoltre il loro percorso di inserimento Renato Sanches e Paredes. I due centrocampisti, acquistati dal PSG, hanno già debuttato all'Olimpico e potrebbero guadagnare minuti anche nell'anticipo serale di sabato.