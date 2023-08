Paulo c'è, Big Rom pure

IL ROMANISTA (S. Valdarchi) - Mentre in tutta Roma esplode l’euforia per l’arrivo di Lukaku, a Trigoria prosegue il lavoro di Mourinho intento nel preparare al meglio la sfida in programma venerdì sera, quando all’Olimpico arriverà il Milan. La Roma va a caccia della prima vittoria in campionato e per farlo sarà importante poter contare sui giocatori di maggior talento, come ovviamente Paulo Dybala. L’argentino, fermato da un fastidio all’adduttore destro nella gara del Bentegodi, non ha riportato lesioni e prosegue la gestione tra terapie e lavoro sul campo. La giornata di oggi, con la seduta di allenamento alle 10, sarà fondamentale per capire quanto e come lo Special One potrà puntare su di lui dopodomani, ma la sensazione è che, in assenza di grossi rischi, la Joya possa rispondere alla convocazione e partire quantomeno dalla panchina. [...]

Ad affiancare Belotti dal primo minuto in attacco potrebbe esserci El Shaarawy, occhio però anche all’ipotesi di un Aouar avanzato. [...]

Dopo aver terminato le visite mediche, nel pomeriggio Lukaku potrebbe effettuare il primo allenamento individuale. Il belga ha trascorso l’estate da fuori rosa al Chelsea, senza mai disputare un’amichevole, ma la voglia di Mourinho di portarlo in panchina già contro il Milan c’è.