Pari e vittoria

[...] In questi giorni la Roma Primavera è impegnata nello "Sparkassen Finanzegruppe Cup" e ieri i ragazzi di Guidi hanno disputato le ultime due partite del girone contro Everton e Mainz, pareggiando 1-1 il primo confronto e vincendo il secondo per 1-0. L'esordio di due gironi fa aveva visto la Roma Primavera perdere 1-0 contro il Friburgo, ma nonostante ciò è riuscita ad ottenere il secondo posto in classifica che è valso l'accesso alla semifinale. L'avversario dei giallorossi sarà lo Stoccarda, arrivato primo in classifica nel girone A davanti al Palmeiras che a sua volta sfiderà il Friburgo nell'altra semifinale. Le due vincenti di queste sfide si giocheranno la finale del torneo che si terrà questo pomeriggio alle 15:45, mentre le due squadre sconfitte giocheranno la partita per il terzo e quarto posto alle 14:30. [...] Le partite durano 50 minuti e gli allenatori stanno utilizzando molte rotazioni per mettere minuti nelle gambe dei propri calciatori. [...] Guidi non può contare su Pagano e Pisilli, ormai in orbita prima squadra, e nemmeno su Faticanti e Alessio che sono stati aggregati alla corte di Mourinho. Tuttavia ha alcuni nuovi calciatori a disposizione, con Guerrero che, arrivato dal Real Madrid, ha tutti quanti gli occhi puntati su di sé. [...]

Ampio spazio in porta per Razmujeves, mentre tra i veterani continuano a offrire solide prestazioni Keramitsis e Cherubini. [...]

(Il Romanista - D. Fidanza)