Paredes più regista di Matic, cambierà la mediana

Paredes sbarca a Roma e, dopo aver ricevuto il via libera da Daniele De Rossi, indosserà addirittura la maglia numero 16 giallorossa. L'arrivo dell'ex centrocampista juventino al posto di Matic cambia le caratteristiche della mediana romanista. (...) I suoi dati offensivi sono stati più che buoni, a livello di numero di passaggi effettuati (1274) di precisione degli stessi (86.796) e di occasioni create (con 24 il primo del giocatori non offensivi). In Paredes la Roma avrà a disposizione un centrocampista più votato alla regia (91.4 di precisione nel passaggi), in grado di giocare sul corto così come sul medio raggio. Fra i giocatori del campionato con le sue caratteristiche, Paredes, l'anno scorso, è risultato quello con il miglior dato in termini di «expected threat» su passaggio (0.12 per 90' di gioco). Gli xT sono una metrica che quantifica il contributo che un giocatore fornisce in termini di avvicinamento alla porta avversaria. La presenza in campo di Paredes dovrebbe inoltre aiutare la fase di costruzione della Roma, squadra spesso risultata deficitaria nella gestione del primo possesso. (...)

(corsera)