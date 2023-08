Paredes e Sanches pronti per Mou. Su Zapata è questione di formula

Il bis è (quasi) servito. Dopo oltre un mese di immobilismo sul mercato, la Roma è pronta a chiudere nelle prossime ore due trattative in entrata e regalare in extremis a Josè Mourinho quelle pedine fondamentali per presentare una Roma "nuova" già domenica prossima contro la Salernitana. Intanto Paredes e Renato Sanches, in attesa di far quadrare i conti per Zapata. Con questo menu Tiago Pinto è pronto a servire l'allenatore portoghese nei prossimi giorni. Tre acquisti pronto uso, aspettando che si sblocchi la trattativa per Marcos Leonardo. (...) Più difficile il discorso per Duvan Zapata. La Roma ha puntato dritto il colombiano, ritenuto il profilo ideale (soprattutto economicamente) per sostituire il lungo degente Abraham. Con Arnautovic verso Milano, ai giallorossi resta solo l'opzione atalantina. L'ostacolo resta la formula. Il calciatore vorrebbe avere la certezza di rimanere a Roma e la condizione che la Roma sta trattando con l'Atalanta è diversa. Prestito

a 2 milioni di euro con diritto di riscatto (stile Renato Sanches) fissato a 7 milioni. L'operazione si farà, perchè conviene a tutti. I giallorossi punteranno sull'ingaggio e sui bonus per convincere il calciatore: 3 milioni bonus compresi, ingaggio più alto di quanto percepito a Bergamo e la certezza di una titolarità che il duo Scamacca-El Bilal ha messo a serio rischio con Gasperini. Questione Marcos Leonardo. La Roma da diversi giorni ha interrotto ogni contatto con il Santos. La tattica è chiara: utilizzare la volontà del calciatore come chiavistello per sbloccare la trattativa. (...) Da Trigoria lasciano cuocere a fuoco lento, pronti a presentare nei prossimi giorni l'offerta finale da 20 milioni bonus compresi. Prendere o lasciare.

(La Repubblica)