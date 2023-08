Panchina, sarà chiesta una deroga: favorito Cerra, match analyst

Durante le amichevoli disputate finora dalla Roma è stato Stefano Rapetti – preparatore atletico della Roma – a dare indicazioni ai calciatori. Ma potrebbe non essere lui l’uomo scelto da Mourinho per guidare formalmente la squadra contro la Salernitana, quando lo Special One starà in tribuna perché squalificato, e con lui gli assistenti Foti, Nuno Santos e Salzarulo. «Rapetti è molto stimato e rispettato dai giocatori», ha detto Mourinho. Ma voci di corridoio danno come «favorito» uno dei tre match analyst a disposizione, in particolare Giovanni Cerra. [...] A Trigoria sono allenatori Uefa Pro Alberto De Rossi, Roberto Menichelli e Federico Guidi della Primavera. Ma Mou sarebbe stato categorico: in panchina vuole solo tecnici che facciano parte del «cerchio magico» dei suoi collaboratori. [...]

(corsera)