Uno per il mercato, l'altro in campo: Ibanez e Ndicka sono gli osservati speciali di oggi a Tolosa. Il difensore ivoriano deve lanciare dei segnali a Mourinho e, tra i nuovi arrivati, è quello che è apparso più in ritardo di condizione. A 14 giorni dall'inizio del campionato il titolare contro la Salernitana non sarebbe né lui né Ibanez, ma Llorente.

Ndicka avrà il Tolosa e il Partizan per scalare le gerarchie, mentre per Ibanez è arrivato il tempo delle scelte: il brasiliano piace a Nottingham Forest e Al-Ahli, club con cui Pinto ha avuto due call distinte. Al momento il calciatore prende tempo e molto dipenderà dai soldi offerti.

Intanto continua il braccio di ferro con il Santos per Marcos Leonardo e la Roma ha offerto 11 milioni più 7 di bonus. Sul versante Arnautovic, invece, i giallorossi hanno il sì dell'attaccante, ma non quello del Bologna. L'offerta dei capitolini si aggira intorno ai 3 milioni e la risposta è stata "No, grazie, dateci Bove". Rimane sullo sfondo la pista Zapata.

(Il Messaggero)