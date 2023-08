Ora per Mou c'è Marcos Leonardo

La Roma ci aveva sperato, convinta di aver fatto l'offerta giusta per Lucas Beltràn, invece il giocatore del River ha mantenuto la parola data alla Fiorentina. Per questo Tiago Pinto è tornato in pressing con il Santos per Marcos Leonardo: l'attaccante, ha detto in tutti i modi ai dirigenti del club bianconero che vuole il giallorosso, rivendicando una vecchia promessa per la quale lo avrebbero lasciato partire in caso di proposte dall'Europa. Fra il giocatore e il suo club è ormai rottura totale. Anche se non andrà alla Roma, Leonardo ha detto che non giocherà più per il Santos. Motivo per cui il club brasiliano alla fine potrebbe cedere. I bianconeri hanno bisogno di soldi e rifiutare una proposta come quella romanista per tenere in rosa un giocatore scontento potrebbe essere controproducente. In giornata ci sarà un incontro fra il Consiglio Direttivo e Aguirre, il nuovo tecnico. Intanto Pinto non molla Duvan Zapata, per il quale l'Atalanta accetterebbe anche un prestito con obbligo, ma con un riconoscimento economico più alto rispetto a quanto proposto dal gm giallorosso. Rimangono vive le piste che portano a Muriel e ad Alexis Sanchez, che potrebbe essere la sorpresa del finale di mercato.

(Gasport)