Oggi ripresa, Dybala da valutare

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma e Dybala tornano a Trigoria. Dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho in seguito alla sconfitta per 2-1 a Tolosa, i giallorossi si radunano

nuovamente per la penultima settimana di preparazione in vista dell'esordio in campionato con la Salernitana del prossimo 20 agosto allo Stadio Olimpico. Da valutare inoltre le condizioni di Paulo Dybala, uscito anzitempo nell'amichevole in Francia per un fastidio muscolare. Quattro giorni di lavoro nella Capitale prima di partire in direzione Albania, dove sabato 12 agosto, alle ore 20, Pellegrini e compagni affronteranno il Partizani Tirana. Si tratta dell'ultima amichevole prima del ritorno alle partite ufficiali, e così come per la trasferta a Tolosa la squadra si sposterà direttamente il giorno della partita, con il ritorno in Italia programmato per la sera stessa. Il club non sarà da solo: i tifosi hanno immediatamente risposto presente: i biglietti riservati al settore dedicato ai romanisti - da V101 a V103 al costo di 400 lek, al cambio circa 4 euro - sono andati a ruba e sono previsti più di 1.300 supporter al seguito della squadra.