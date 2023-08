Oggi la ripresa. Dybala da valutare

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma torna ad allenarsi in vista della Salernitana. Dopo due giorni di riposo i giallorossi si radunano a Trigoria alle ore 10 per la prima seduta in preparazione del debutto in Serie A. Da valutare le condizioni di Dybala, ancora afflitto da un fastidio muscolare. L'argentino, così come Pellegrini, non sarà comunque della partita a causa delle squalifiche rimediate la scorsa stagione. Stesso discorso anche per Mourinho, Foti e Nuno Santos, alle prese con le rispettive sanzioni. A dare indicazioni da bordo campo ci saranno quindi Cerra, match analyst e Rapetti, preparatore atletico.