Oggi altri esami medici per Dybala: José vuole averlo contro il Milan

Al minuto 68 di Verona-Roma, Paulo Dybala ha scelto di fermarsi. Terrore negli occhi di Mourinho nascosto in qualche stanza del Bentegodi che tramite l’auricolare ha chiesto immediatamente cosa fosse successo. In un attimo il pensiero è tornato alla scorsa stagione quando si è dovuto privare di Paulo per qualche partita di troppo. Ieri l’argentino ha confidato di sentirsi meglio ma in giornata effettuerà un esame all’adduttore destro per indagare sull’entità dell’eventuale danno. Se il responso sarà confortante allora sarà in campo per la partita contro il Milan di venerdì; altrimenti arrivederci a dopo la sosta. La Joya ha ripreso da dove aveva lasciato, non riesce a garantire continuità e, in una rosa in cui lui rappresenta il punto di forza, le sue assenze potrebbero diventare determinanti. [...] Mourinho aspetta già oggi una risposta sulle sue condizioni per preparare la gara contro il Milan. L’alternativa, in caso di assenza e aspettando Lukaku, sarà schierare la coppia Belotti-El Shaarawy che ha esordito in campionato. Improbabile che possa partire Solbakken e praticamente impossibile contare su Azmoun con cinque giorni d’allenamento e in condizioni atletiche precarie. Dybala è uno di quei giocatori nella rosa della Roma estremamente fragili al pari di Renato Sanches fermato anche lui da un problema muscolare rimediato in allenamento la scorsa settimana e per il quale, salvo miracoli, potrà tornare direttamente contro l’Empoli il 17 settembre.

(Il Messaggero)