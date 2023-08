Offerta per Ibanez: 25 milioni dal Nottingham

Proprio mentre la Roma si affanna a trovare i soldi per completare l'attacco, è arrivata l'offerta di 25 milioni del Nottingham Forest per Ibanez. Senza ostacoli la trattativa potrebbe chiudersi in fretta, con il club che cercherebbe comunque un altro centrale low cost. Nel frattempo ieri è stato raggiunto l'accordo con il Granada per la cessione di Gonzalo Villar: ai giallorossi 1,5 milioni più 30% sulla futura rivendita.

Sul fronte amichevoli invece è stata ufficializzata l'ultima prima dell'inizio del campionato: sarà a Tirana (dove la Roma ha vinto la Conference nel 2022) il 12 agosto alle 20 contro il Partizani. Intanto oggi giornata libera per la squadra, che tornerà in campo domenica a Tolosa.

(gasport)