"Niente bandiere". Il divieto che fa arrabbiare i tifosi

Cresce l'attesa per l'esordio in Serie A della Roma di Mourinho, un entusiasmo incessante che però nelle ultime ore ha lasciato spazio alla rabbia dei tifosi del settore Distinti Sud. Tutto nasce da una mail dello Slo del club giallorosso a tutti gli abbonati del settore dell'Olimpico, in cui si ricorda il divieto di introdurre allo stadio bandiere di dimensioni superiori a 1mq e di tifare in piedi.

Una comunicazione che arriva dopo le proteste dei tifosi più silenti e tranquilli e che ricalca il regolamento d'uso dello Stadio Olimpico. Da qui il comunicato dei gruppi organizzati che rivendicano l'aver reso lo stadio "un paradiso per i romanisti e un inferno per gli avversari" e che entreranno allo stadio dieci minuti dopo senza attaccare striscioni. Per domenica previsti 61mila spettatori, nonostante il caro-biglietti.

