Nel contratto c’è il bonus Champions: 400.000 euro

Pur di venire alla Roma Romelu Lukaku ha firmato un contratto al ribasso, percependo come base 7 milioni di euro netti, ma è altrettanto vero che ha pattuito un’articolata serie di incentivi. In totale, infatti ‘Big Rom’ può guadagnare un milione in più: 400.000 euro di bonus dipendono dalla qualificazione in Champions League, mentre il resto sono legati a gol e presenze. Fondamentali i benefici dovuti al Decreto Crescita, che hanno permesso ai Friedkin di rispettare i rigidi paletti del Fair Play Finanziario.

(gasport)