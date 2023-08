Nei piedi di Aouar: ha già conquistato Mou e i tifosi. La Roma ora ha più soluzioni

Forse sarà solo una coincidenza, ma domenica si può davvero chiudere un cerchio. Per sempre. Perché il vecchio 22, Nicolò Zaniolo, sarà ufficialmente un giocatore dell’Aston Villa (dove ritroverà Monchi, il ds spagnolo che nel 2018 lo portò nella Capitale) mentre il nuovo 22 giallorosso, Houssem Aouar, esordirà per la prima volta all’Olimpico, con la casacca romanista. [...] Nel nuovo 3-5-2 giallorosso Aouar giocherà come mezzala sinistra, il ruolo dove Mourinho lo preferisce e dove è stato schierato quasi sempre in questa estate rovente. Ma la cosa bella di Houssem è che ha dimostrato di essere davvero versatile. E di avere colpi straordinari. Mou, all’occorrenza, lo ha schierato anche seconda punta (considerando anche la carenza attuale di attaccanti), a tratti pure trequartista, quando per un po’ ha riprovato il vecchio 4-2-3-1 delle scorse due stagioni. Ma, volendo, Aouar può giocare anche mediano, nel caso in cui si decida appunto di tornare all’antico. Insomma, è un giocatore di talento, ma che sa anche risolvere i problemi. Uno di quelli che ogni allenatore vorrebbe sempre avere con sé. Anche perché, appunto, in questa estate Aouar ha fatto vedere anche di che cosa è capace in campo: tocchi di prima, sponde, verticalizzazioni e qualità nel tocco di palla. Vederlo giocare è una delizia, proprio perché sa dare del tu al pallone. [...]

(gasport)