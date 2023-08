Mourinho volto Sky per le coppe europee

IL TEMPO - «È più bello vivere il calcio nella Casa dello Sport». Su Sky e in streaming su NOW sta per partire una nuova stagione di emozioni uniche grazie alla straordinarietà di un racconto di alto livello, alla tecnologia sempre d'avanguardia che ogni anno perfeziona e arricchisce l'esperienza di visione e alla passione di un team di giornalisti e talent autorevoli. Elementi che contraddistinguono da sempre la qualità di Sky Sport, la Casa dello Sport, che ospita una serie senza sosta di eventi che, a par-tire dal calcio, of-frono ogni anno uno spettacolo senza eguali. Le novità partono dall'Europa con la UEFA

ogni martedì e mercoledì di Coppa ci sarà anche Paolo Condò, la prima firma della Champions di Sky, oltre alle notizie e agli approfondimenti di Mario Giunta. Non mancheranno super ospiti a sorpresa nel corso della stagione. Il giovedì toccherà invece a UEFA Europa League e UEFA Europa Conference Lea-gue, con gli studi condotti da Leo Di Bello insieme a Margherita Cirillo. Le novità non finiscono qui, per-ché quest'anno le coppe europee avranno un testimoniai d'eccezione, José Mourinho, che sarà il nuovo volto della campagna per le tre competizioni UEFA tar-gata Sky Sport. Non possono mancare nella programmazione anche le produzioni originali, punta di diamante del racconto di Sky Sport. Tanti i personaggi e le pagine di sport che rivivono grazie alle voci di una squadra di narratori formidabili come Federico Buffa, Giorgio Porrà con «L'Uomo della Domenica» e Paolo Condò. Tra i nuovi titoli in programma, in arrivo, tra gli al-tri, i documentari sul primo Scudetto della Lazio a 40 anni dal 1974, sulla Coppa dei Campioni vinta dal Milan di Capello nel 1994. Champions League, che da quest'anno avrà un nuovo volto alla conduzione degli studi pre e post partita: a partire da questa stagione sarà infatti Federica Masolin a presentare i grandi appuntamenti con la massima competizione europea nello studio di «Champions League Show», in compagnia di super campioni (anche del commento) tra i quali Fabio Capello, Esteban Cambiasso, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Alessandro Del Piero e ospiti speciali come Giorgio Chiellini.