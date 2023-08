Mourinho vira su Marcos Leonardo

La virata di Tiago Pinto sul fronte attaccante prende il nome di Marcos Leonardo. Le frequenze radio con Londra, per Scamacca, sono spente ormai da giorni, il forte inserimento dell'Inter sembra aver fatto desistere la Roma in modo quasi definitivo. Le luci sono ora puntate sull'attaccante classe 2003 di proprietà del Santos, sedotto e abbandonato qualche settimana fa dalla Lazio dopo i ripensamenti tattici di Sarri. Marcos Leonardo sembra aver invece ricevuto il placet di Josè Mourinho, pronto a sfruttarlo all'occorrenza da seconda punta. (...) Ha già dato il suo ok al trasferimento, potrebbe essere ancora Roma la città nel suo futuro, rispetto a tre settimane fa cambierebbe solo la sponda del Tevere. A patto che Pinto trovi l'intesa col Santos, che aveva già respinto i 12 milioni di offerta da parte della Lazio, ma potrebbe ammorbidirsi rispetto ai 15 di richiesta iniziale. A Trigoria si ragiona su un prestito oneroso con obbligo di riscatto, molto passerà dal vertice di oggi tra Rafaela Pimenta, agente dell'attaccante, e il Santos. Che da calendario sfiderà sabato in campionato l'Atletico Paranaense, i movimenti in campo di Marcos Leonardo andranno monitorati, quella di oggi potrebbe già essere una data decisiva.

(tuttosport)