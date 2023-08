Mourinho in ansia per Renato Sanches

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Ansia per Renato Sanches. Ieri la Roma si è allenata al centro sportivo Fulvio Bernardini in vista della seconda giornata di campionato con il Verona di domani. In dubbio la presenza di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese ha infatti terminato anzitempo la seduta, accusando un fastidio di tipo muscolare, accompagnato dallo staff medico. Dopo degli accertamenti a Villa Stuart sono stati scongiurate lesioni muscolari, ma il calciatore potrebbe comunque non partecipare alla sfida di domani contro gli scaligeri. Questa mattina alle ore 10 si svolgerà la rifinitura, mentre alle ore 14, presso la sala stampa di Trigoria, si terrà la conferenza prepartita di Mourinho. Così come prima della gara con la Salernitana, lo Special One risponderà alle domande dei giornalisti nonostante la squalifica per il caso Chiffi. Successivamente, nel pomeriggio, la squadra partirà in direzione Verona.