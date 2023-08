Mourinho freme per Morata. Idea Arnautovic

Nervoso, agitato, cupo. Tiago Pinto sta vivendo male il ritiro in Portogallo, nel quale è sempre rimasto lontano dai riflettori, anche in occasione delle partite amichevoli. Evidentemente percepisce la pressione di José Mourinho. (...) Ha un atteggiamento insolitamente schivo. La speranza dei tifosi è che ritrovi in fretta la serenità per completare l’organico con i due rinforzi obbligati, in particolare il centravanti.Da questo punto di vista la strategia sembra delineata. La Roma, forte dell’accordo con Morata, sta aspettando di capire se l’Atletico Madrid abbassa le pretese economiche, contando di vendere Ibañez e Karsdorp. (...) Nel frattempo però Tiago Pinto deve immaginarsi un’alternativa credibile e ha congelato la possibile cessione di Belotti, che pure nel nuovo sistema di gioco della Roma rischia di faticare. Nelle ultime ore c’è stato un sondaggio per Marko Arnautovic, vecchio pupillo di Mourinho, talento di alto profilo già valutato in passato. Ma il Bologna ha risposto che non vuole venderlo. Se ne può però parlare più avanti. Perché Arnautovic, che ha compiuto 34 anni, lo scorso anno ha avuto diversi problemi con l’allenatore Thiago Motta. (...) Dal Brasile invece rimbalza l’indiscrezione di un sondaggio per Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 del Santos e della nazionale verdeoro Under 20. Però costa 15 milioni. E sembra acerbo per entrare nelle grazie di un allenatore come Mourinho. (...)

(corsport)