MOURINHO: "È la mia seconda vita" (FOTO)

CORSPORT - José Mourinho ha rilasciato un'intervista esclusiva al quotidiano sportivo, in edicola lunedì 7 agosto, in cui ha trattato vari argomenti: dal mercato agli arbitri fino al rapporto con proprietà e Tiago Pinto. Uno stralcio delle dichiarazioni dell'allenatore della Roma dalla prima pagina del quotidiano: "Noi in ritardo ma nessuna guerra tra me e Tiago Pinto: mai pentito di aver detto sì ai Friedkin", "le squalifiche hanno violato la mia libertà. Il caso Taylor? Triste non aver avuto il sostegno della società". E ancora: "Ho trasformato tanti bambini in giocatori: occhio a Pagano. Dybala è oro: dal primo agosto dormo meglio".

?? Mourinho: “È la mia seconda vita”

? Lukaku-Juve: sprint in 48 ore ? La prima pagina di lunedì 7 agosto#CorrieredelloSport pic.twitter.com/P2v47NGJMp — Corriere dello Sport (@CorSport) August 6, 2023