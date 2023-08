Mourinho adesso chiama Zapata

Tutto su Duvan Zapata, con la speranza che il colombiano abbia risolto ogni problema fisico e che l'Atalanta abbassi la richiesta di tre milioni per il prestito dell'Atalanta. Non era né il primo nome, né il secondo, rispettivamente Morata e Arnautovic, ma ha caratteristiche gradite a Mourinho, che ha chiesto una punta esperta da mettere dentro, perché non c'è tempo da perdere e non si aspettatava di trovarsi all'inizio del campionato senza il sostituto di Tammy Abraham. Un anno fa disse: "Non abbiamo quell'esperienza dei giocatori di 30-33-35 anni, non abbiamo quello che ha la Juve con Cristiano, il Milan con Giroud e Zlatan o l'Atalanta con Muriel e Zapata. Io sono contento dei miei, ma non abbiamo questi giocatori già con stabilità ed esperienza". Le cifre: 3 milioni per il prestito con riscatto da 6-7 milioni di euro al verificarsi di determinate condizioni, ovvero il 40% delle presenze, più bonus legati al rendimento del giocatore. Intanto Pinto cerca di capire se ci sono i margini per arrivare a Marcos Leonardo: al momento non si registrano aperture, ma la Roma proverà ancora, forti della volontà del giocatore e dei rapporti con l'agente Pimenta. La situazione non è semplice e con il passare delle ore sembra sempre più difficile da sbloccare.

(Corsport)