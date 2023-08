Mourinho a Ibanez: “Goditi l’Arabia”. La Roma ha 30 milioni da spendere

Belotti resta e Morata «non è possibile prenderlo»: per l’attacco giallorosso in piedi i soliti nomi: il brasiliano Marcos Leonardo del Santos e l’austriaco Arnautovic del Bologna, con l’aggiunta della «new entry» Muriel, proposto dall’Atalanta e oggetto di riflessione a Trigoria, dove hanno più d’una perplessità. [...] Continua il braccio di ferro con il Santos per Marcos Leonardo, con i giallorossi che quando arriverà l’ufficialità della cessione di Ibanez all’Al Ahli per 28 milioni più 3 di bonus più 20% sulla futura rivendita (al difensore ne andranno 7-8 netti d’ingaggio, oggi fa le visite), potranno alzare ulteriormente l’offerta (l’ultima è di 12 milioni più 6 di bonus) e soddisfare le richieste brasiliane. [...] Ancora in stallo la trattativa col Bologna per Arnautovic, è spuntato intanto Muriel. Il colombiano, 32 anni e qualche infortunio di troppo in carriera, ha il contratto in scadenza ed è stato offerto ai giallorossi. [...] In attesa di Renato Sanches, c’è da sciogliere anche il nodo-Matic, tentato dalla proposta del Rennes, che gli ha offerto un triennale. Mourinho non vorrebbe perderlo, ma se così fosse andrà trovato anche il suo sostituto. E il tempo a disposizione diminuisce.

(corsera)