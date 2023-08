Mou: “Siamo in ritardo ma io non so piangere. L’attaccante? I tifosi”

Se ve lo aspettate sulle barricate, pronto alla battaglia per il mancato arrivo del centravanti, stavolta avete sbagliato. Sarà perché mancano ancora una decina di giorni alla fine del mercato, perché «la proprietà e Pinto mi hanno assicurato che arriverà» o perché «il mio pensiero è alla Salernitana», José Mourinho si avvicina al debutto in campionato con la consapevolezza che oggi, buttare benzina sul fuoco sarebbe controproducente. [...] Oggi si fa sul serio: per dimostrarlo, ieri la squadra è rimasta in ritiro. Il tempo degli esperimenti è finito. Ed è per questo motivo che Llorente sarà preferito a Ndicka che «deve ancora imparare a giocare con noi». Mou è uno specialista delle prime giornate di campionato. In carriera ha perso soltanto una volta, con il Tottenham nel 2020. Per il resto 13 vittorie e 7 pareggi. In giallorosso en-plein: 2 successi su 2. Oggi si siederà in tribuna, per la prima delle due giornate di squalifica. In panchina, l’icona Conti: «È un onore, lui è la storia». La stessa che vorrebbe scrivere nel suo terzo anno nella Capitale. [...]

(Il Messaggero)