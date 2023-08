Mou & Pioli: mondi contro

Quando si arriva intorno ai sessanta, tre anni di differenza, in fondo, tenderebbero ad attenuarsi. Eppure fra Mourinho e Pioli c'è un triplice solco e la sfida di domani tra Roma e Milan illumina anche le loro differenze.

Lo Special One è un vincente per antonomasia e i suoi 26 trofei sono lì a dimostrarlo. Le sue vittorie hanno avuto quasi sempre come marchio di fabbrica una fase difensiva estremamente solida. [...] Paradossalmente, nelle prime due partite stagionali i giallorossi hanno avuto un grande controllo del gioco, però hanno lasciato sguarnita la retroguardia nei momenti chiave. [...] Contro il tridente rossonero è possibile che la chiave tattiva difensiva siano i raddoppi. [...]

A differenza di Pioli, nella sua carriera Mourinho non ha mai mancato di pungere la dirigenza ed anche a Roma lo ha fatto più volte. [...]

L'allenatore portoghese è sulfureo, mai amante del basso, profilo sempre pronto a dare un titolo che colpisca. [...]

(gasport - M. Cecchini)